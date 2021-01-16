إنفوجراف.. تجنب حرائق الدفايات فى فصل الشتاء

جدة - نرمين السيد - فى الإنفوجراف التالى يقدم "دوت الخليج" أبرز الطرق التى تجنبك الحرائق الناتجة عن الدفايات. ونصح الخبراء، بضرورة فصل التيار عن الدفايات عند الانشغال أو القيام بأعمال منزلية، بالإضافة إل عدم تركها أثناء النوم لتجنب حدوث ماس، مع تجنب تشغيلها لساعات طويلة لمنع ارتفاع الحرارة.

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