لأول مرة فى التاريخ.. زرع ذراعين وكتفين لمريض بفرنسا

جدة - نرمين السيد - ووفقا لسكاى نيوز عربية، استغرقت عملية "الزرع المزدوجة" 15 ساعة و"تطلبت حشد عدد من الفرق الطبية والتمريضية العامة والخاصة".

وأكد ناطق باسم مؤسسة "أوسبيس سيفيل دو ليون"، أن المريض الأيسلندى الجنسية كان فى حالة مستقرة صباح الجمعة، وأن "هذه العملية هى بحسب علمنا الأولى من نوعها عالمياً، إذ أن عمليات زرع الذراع السابقة لم تشمل الكتفين".

وكانت أول عملية زرع يد أجراها فريق البروفيسور جان ميشال دوبرنار كانت فى عام 1998، ثم عاد وأجرى فى يناير عام 2000 عملية زرع أخرى لليدين والجزء السفلى من الساعد، أما أول عملية زرع فى العالم للذراعين معاً فكانت فى يوليو 2008 فى ألمانيا، وأجريت لمزارع بُترت ذراعاه بعد حادث تعرض له خلال عمله.