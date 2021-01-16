سقف بانورامى وتطهر نفسها.. أبرز المعلومات عن سيارة هيونداى الجديدة

جدة - نرمين السيد - وكشف موقع "موتور 1"، عن مميزات السيارة التى تتسم بتقنيات فريدة، مثل السقف البانورامى الكبير الذى يتحول إلى شاشة كبيرة يمكن من خلالها مشاهدة الفيديوهات أو عرض مقاطع فيديو مصورة لمناظر طبيعية مريحة للعين فى حال كان الطقس ممطرا أو السماء ملبدة بالغيوم فى الخارج.

إضافة إلى ذلك تقوم السيارة بتعقيم أرضيات المقصورة من مسببات الأمراض، وتزويد السيارة بمكبرات صوت ممتازة مثبتة على المقاعد خلف رؤوس الركاب لمنحهم شعورا فريدا أثناء الاستماع إلى الموسيقى.

كما يتم تجهيز السيارة الجديدة، بثلاجات داخلية للمشروبات فى المقصورة، وتقنيات لعرض السرعة وبعض البيانات الرئيسية للسائق على الزجاج الأمامى، وبطاريات بتقنيات جديدة تساعد على شحنها بسرعة كبيرة جدا، ليكفى 5 دقائق فقط من الشحن لتقطع مسافة 100 كم.