سامسونج تعلن تحويل هواتفها إلى مفاتيح لـ 4 سيارات

جدة - نرمين السيد - وأضافت الشركة، وفقا لما ذكرته العربية نت، إن هذه الميزة قد تكون متاحة فى شهر أغسطس 2021، فيما قال كيفن تشونغ من "سامسونج" إن هذه التقنية ستمكن المستخدم من "مشاركة مفتاحه الرقمى عبر الهواتف الذكية، بغض النظر عن العلامة التجارية أو المنصة".
وكشفت "سامسونج" أنها تحاول إضافة المزيد من شركات صناعة السيارات لهذه الخاصية، قائلةً: "نحن نعمل بنشاط من أجل توسيع شراكاتنا فى مجال السيارات بهدف تقديم هذه الميزة عبر مجموعة متنوعة من العلامات التجارية للسيارات ونماذجها".
وقالت "سامسونج": "يمكنك فتح باب سيارتك عندما تصل إليها باستخدام المفاتيح الرقمية الجديدة".
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