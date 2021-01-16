فيسبوك تطور نظاما بالذكاء الاصطناعى يتنبأ بتطورات حالة مصابى بكورونا

جدة - نرمين السيد - طورت شركة فيسبوك بالتعاون مع جامعة نيويورك نظاما يعمل بالذكاء الاصطناعى قادر على التنبؤ، قبل أربعة أيام، فى ما إذا كانت صحة مريض فيروس كورونا ستتدهور أو ستحتاج إلى الأكسجين، وذلك عن طريق دراسة صور الأشعة السينية لصدره.





ووفقا لموقع إرم نيوز نقلا عن صحيفة ديلى ميل البريطانية، فإنه مع استمرار ارتفاع معدلات الإصابة، يعمل العلماء وشركات التكنولوجيا على طرق مبتكرة لرصد الأعراض والتعامل معها قبل تدهور حالة المرضى.

وبنت فيسبوك وباحثو الجامعة ثلاثة نماذج للتعلم الآلي؛ لمساعدة الأطباء على علاج مرضى كورونا مع استمرار ارتفاع معدلات الإصابة فى جميع أنحاء العالم.

وصُمم أحد النماذج للتنبؤ بتدهور حالة المريض باستخدام صورة واحدة للصدر بالأشعة السينية، وآخر يفعل الشيء نفسه ولكن من خلال سلسلة من الأشعة السينية، والثالث يستخدم الأشعة السينية لتحديد ما إذا كان المريض سيحتاج للأوكسجين.

ويأتى هذا الابتكار فى وقته المناسب مع وصول عدد حالات الإصابة إلى أكثر من 93 مليون حالة فى جميع أنحاء العالم، وبلوغ عدد الوفيات نحو مليونين بسبب الفيروس.

وقال الباحثون: "نموذجنا الذى يستخدم سلسلة من الأشعة السينية المتتالية للصدر يمكن أن يتنبأ بتطور حالة المريض على مدى 4 أيام، وما إذا كان المريض بحاجة إلى المزيد من العناية المركزة، متفوقًا بشكل عام على توقعات الخبراء البشريين".