لأول مرة خلال الشتاء.. متسلقون ينجحون فى الصعود لقمة الجبل المتوحش

جدة - نرمين السيد - ولم يتمكّن أحد من تسلق هذه القمة فى الشتاء، بحسب ما أعلنت شركة "سفن ساميت تريكس" النيبالية.

وكتبت الشركة التى كان أحد أفرادها ضمن الفريق، عبر حسابها على "تويتر": "لقد فعلناها! جرى تسلق "الجبل المتوحش" فى قراقرم خلال أخطر الفصول: الشتاء. بلغ متسلقون نيباليون أخيرا قمة "كى 2" بعد ظهر اليوم عند الساعة 17,00 بالتوقيت المحلى 12,00 بتوقيت جرينتش".

وكان النيباليون العشرة فى البعثة ينوون التجمع تحت قمة "كى 2"، الواقعة عند جبال قراقرم والمعروفة بأنها من أخطر جبال العالم، ليجتازوا معا الأمتار الأخيرة ويغرسوا علم بلادهم.

وشهدت المنطقة سابقا بضع مهمات استكشافية شتوية، منذ المحاولة الأولى فى شتاء 1987 - 1988.

ومهمة البعثات الراغبة فى اعتلاء هذه القمة التى جرى تسلقها للمرة الأولى فى 1954، ليست سهلة بتاتا.

فخلال الصيف، نجح حوالى 450 شخصا فقط فى بلوغ القمة فى حين لقى أكثر من ثمانين آخرين حتفهم. وفى الشتاء، لم يستطع أحدهم قبلاً التسلق لعلو يزيد على 7650 مترا.