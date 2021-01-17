عن طريق الحزام .. كيف تغيرين شكل ملابسك فى شتاء 2021

جدة - نرمين السيد - وأصبحت الأحزمة لا تستخدم فقط فى غلق البنطلونات أو تثبيتها نحو الخصر، بل أصبحت تستخدم لتزيين إطلالة مرتديتها فى أشكال مختلفة.

وتتناسب ملابس فصل الشتاء مع ارتداء الأحزمة، منها البلوفرات والمعاطف والكارديجان وغيرها.

وبات من الممكن ارتداء الأحزمة مع البليزر الفضفاض، الذى يزيد من جاذبية مرتديته، وخصوصا عند ارتداء بلوفر أو توب برقبة أسفله، ووضع الحزام عند الخصر فوق البليزر.

واستعانت الكثير من الفتيات بارتداء البلوفر "الأوفر سايز" فى صورة فستان من خلال تنسيقه مع حزام رفيع حول الخصر حتى يحصلن على إطلالة عصرية أنيقة.

ولمحبات السكارفات العريضة، أصبح من الممكن الحصول على مظهر جذاب عند تنسيقها مع الحزام وخصوصا عند وضعه فى الخصر على السكارف حتى يبرز قوام مرتديته.

كما من الممكن ارتدؤه مع الكارديجان عند ارتداء توب أو قميص أسفله، ووضع الحزام حول الخصر وترك الكارديجان مفتوح قليلا، أو إضافة الحزام على المعطف، فذلك يساعد فى الحصول على مظهرا مليئا بالحيوية التى تزيد من تألق مرتديته فى فصل الشتاء.