التريند الأول فى مصر.. يسعد صباحكم مع يونس يتصدر تويتر

جدة - نرمين السيد - تصدر هاشتاج "يسعد صباحكم مع يونس" صباح اليوم الأحد، الأعلى تداولا على تويتر، مع موعد إذاعة برنامج صباحك ومطرحك المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس.





وشهدت حلقة اليوم الأحد، تفاعلا واضحا من مستمعى البرنامج، إذ قدم يونس، خلال الحلقة مجموعة كبيرة من الأغنيات، وهو ما حاز على إعجاب المتابعين المتفاعلين مع البرنامج من خلال الرسائل والتعليقات على صفحة الراديو 9090 على فيسبوك. كما تضمنت الحلقة أيضا إذاعة النشرة المرورية اليومية، وفقرة البرج فى الدرج التى تتسم بكثير من المرح، فضلا عن أبرز الأخبار التى وقعت مساء أمس وصباح اليوم. برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحا.

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