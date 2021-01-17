صور: كاميلا كويروز.. عارضة أزياء منذ الثامنة

جدة - نرمين السيد - ولمع اسم كاميلا فى مجال الأزياء والموضة فى سن صغير، وأصبحت مشهورة فى وقت قياسى نتيجة التحاقها بالوكالات الشهيرة فى سن صغيرة، حيث كانت تبلغ الرابعة عشرة من عمرها.

وتعاقدت كاميلا وهى فى سن الثامنة مع وكالة محلية عندما كانت تعيش فى اليابان، وعندما بلغت سن الثامنة عشر انتقلت إلى نيويورك وأصبحت الوجه الإعلانى لأشهر الماركات العالمية.

وتعشق البرازيلية كاميلا تمارين التأمل واليوجا، وذلك ما أوضحته صورها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام".

كما تميزت فى ذلك المجال لجمالها ولعشقها فى تقديم الأزياء منذ الصغر، واحتلت مكانة لدى متابعيها عبر إنستجرام الذين يتخطون حاجز الـ 15 مليون متابع.