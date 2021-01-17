رسالة طمأنة .. واتساب يشرح تحديثاته فى ستورى

جدة - نرمين السيد - بعد ضجة تحديثات تطبيق واتساب التى تسببت فى الهجوم عليه واتخاذ بعض مستخدميه قرارا بحذفه واستبداله ببرامج أخرى مثل "سيجنال" وغيره، حاولت الشركة بث الطمأنينة من خلال "ستورى" قامت بطرحها لمستخدميها.





ونشر واتساب قصص عاجلة لمستخدميه، حتى يحاول شرح ما يقوم به وتهدئة غضب مستخدميه.

وأرادت شركة واتساب من خلال "ستورى" نشرتها لجميع المستخدمين أن توضح تحديثاتها ومدى تمتعها بالخصوصية والأمان وتهدئة ذعرهم تجاهها، وقالت: "نلتزم بالحفاظ على خصوصيتك، ولا تستطيع واتساب قراءة محادثاتك الشخصية أو الاستماع إليها نظرا لكونها محمية بالتشفير التام بين الطرفين، ولا تستطيع واتساب رؤية الموقع الذى تتم مشاركته، ولا تشارك واتساب جهات اتصالك مع فيسبوك".

يذكر أنه فى تراجع أمام ضغوط المستخدمين، اضطر تطبيق واتساب التابع لشركة فيسبوك لتأجيل طرح خصائص جديدة ترتبط بالأعمال، وذلك بعد رد فعل عنيف من المستخدمين إزاء ممارسات الشركة فيما يتعلق بمشاركة البيانات وتهديد خصوصية الأفراد حتى 15 مايو بدلا من 8 فبراير.

ومن بين الحقائق الخاصة بالسياسية الجديدة أن تكون للشركات خيار استخدام خدمات الاستضافة الآمنة من فيسبوك لإدارة محادثات واتساب مع عملائها والإجابة على الأسئلة، كما يتيح التفاعل مع ميزة التجارة فى فيسبوك عبر واتساب استخدام نشاط التسوق الخاص بالشخص لعرض الإعلانات ذات الصلة على فيسبوك وإنستجرام، حيث تعتبر هذه الميزة اختيارية.