جدة - نرمين السيد - وأشارت الصحة إلى ضرورة حرص الأم المصابة بكورونا على ارتداء الكمامة الطبية أو القماشية عند الاقتراب من الطفل. وشددت على ضرورة التخلص من الكمامة الطبية فى سلة المهملات المغلقة، بينما القماشية يجب غسلها جيدا. ونصحت بغسل اليدين بالماء والصابون أو تطهيرها بالكحول قبل لمس الطفل، بالإضافة إلى تنظيف الأسطح التى تلمسها الأم باستمرار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نصائح من الصحة للحد من انتقال عدوى كورونا من الأم للطفل أثناء الرضاعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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