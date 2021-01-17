تجميد الحساب عقوبة عدم ارتداء الكمامة بأحد البنوك

جدة - نرمين السيد - وحذر البنك الذى يقع بالمملكة المتحدة عملاءه بتجميد حساباتهم خوفًا من تفشى الفيروس داخل أفرع البنك، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "ديلى ستار".
وقال جاكى أوهى، رئيس البنك، إن هذا القرار جاء خوفًا على العاملين داخل البنك وعلى سلامتهم وعدم انتقال العدوى لهم، مشددا على أن تلك القرارات تحمى العملاء أيضًا.
ولفت إلى رفض بعض الأشخاص الالتزام الإجراءات الاحترازية وحماية أنفسهم من خلال رفض ارتداء غطاء للوجه داخل فروع البنك أو الالتزام بالتباعد الاجتماعى، ويتطاولون على العاملين بسلوكيات عنيفة حال مطالبتهم بارتداء أقنعة الوجه ما دفعهم لاتخاذ هذا القرار.
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