صينى يتسلق ناطحة سحاب على كرسى متحرك

جدة - نرمين السيد - وبحسب "سكاى نيوز"، احتاج لاى أكثر من 10 ساعات لتحقيق هذا الإنجاز، السبت، من أجل جمع تبرعات لذوى إصابات الحبل الشوكى.

ولم يتمكن "لاى"، 37 عاما، الذى تعرض لحادث سير قبل 10 سنوات أدى إلى إصابته بالشلل النصفى، من الوصول إلى قمة برج "نينا تاور" الذى يرتفع 300 متر فى شبه جزيرة كاولون.

وقال "لاى": "كنت خائفا جدا.. فيمكننى عند تسلق جبل أن أتشبث بصخور أو فتحات صغيرة، لكن لا يمكننى مع الزجاج سوى أن أعتمد على الحبل الذى أتدلى منه".

ونجح لاى فى جمع 5.2 مليون دولار بالعملة المحلية "أى ما يعادل 670.639 دولارا أميركيا"، حسبما ذكرت "رويترز".

وكان لاى توّج قبل عام 2011 بطلا لآسيا أربع مرات فى رياضة تسلق الصخور، واحتل المرتبة الثامنة على مستوى العالم فى إحدى المرات.

وبعد الحادث الذى تعرض له، استأنف التسلق مع ربط كرسيه المتحرك بنظام يعمل بمجموعة بكرات.

وقبل 5 سنوات تمكن من صعود جبل ليونروك الذى يبلغ ارتفاعه 495 مترا، وهو رمز فى التراث الشعبى للمثابرة والعزيمة فى هونج كونج.