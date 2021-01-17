مش أقل من ياسمين صبرى.. زوج يهدى زوجته سيارة جاكوار

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جدة - نرمين السيد - وعلق رمزى، على الفيديو المنشور عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام": "كل سنة وإنتى حياتى وأغلى من نفسى، حبيت أفاجئك السنة دى بحاجة طول عمرك بتحلمى بيها، كل العُمر وإحنا سوا كل العمر وإنتِ ماليه حياتى وقلبى وعينى".
وتابع: "أوعدك هحقق لك كل أحلامك وربنا يقدرنى وأجيبلك الدنيا كلها، أنتى مش أقل من ياسمين صبرى يا قلبى".
فى حين علقت جهاد: "دى كانت هدية رمزى ليا بمناسبة السنة الجديدة، أنا بحبك أوى، ربنا يخليك ليا يا حتة منى وميحرمنيش من وجودك أبدا، وربنا يقدرنى وأسعدك زى ما بتعمل معايا".
واختتمت قائلة: "ربنا يجعل حياتنا كلها فرح وسعادة وهنا، كده ناقص تعلمنى السواقة بقى".
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