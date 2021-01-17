بعد الأسماك والسلمون.. كورونا فى المثلجات والآيس كريم

جدة - نرمين السيد - بعد علب السلمون والسمك المجمد والدجاج، يبدو أن كورونا وجد ملاذا فى "الآيس الكريم"، فقد عثر على الفيروس الذى روع العالم منذ ديسمبر 2019، مخلفا مليونى متوفى، فوق علب مثلجات أو آيس كريم منتج فى شرق الصين، ما أدى إلى سحب علب الكرتون من نفس الدفعة، بحسب ما أفادت السلطات.





ففى بيان صادر عن حكومة المدينة، بحسب "العربية"، أعلن عن إغلاق شركة داقيادوا فوود ليمتد فى تيانجين، المتاخمة لبيجين، وإجراء اختبار لموظفيها للتأكد من سلامتهم من الإصابة بالفيروس. كما أوضحت الحكومة، أنه لم يكن هناك ما يشير إلى إصابة أى شخص جراء الآيس كريم، وقالت إن معظم الكراتين الموجودة فى الدفعة البالغ عددها 29 ألفًا لم يتم بيعها بعد. إلى ذلك، أضافت أنه يجرى تعقب 390 سيارة تم بيعها فى تيانجين وإخطار السلطات فى أماكن أخرى بالمبيعات إلى مناطقهم، وقالت إن المكونات تشمل مسحوق حليب نيوزيلاندى ومسحوق مصل لبن من أوكرانيا.

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