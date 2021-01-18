ناسا تحذر من نيزك خطير يقترب من الأرض

جدة - نرمين السيد - ذكرت ذلك صحيفة "ديلى إكسبريس" البريطانية، مشيرة إلى أن النيزك الذى يزيد حجمه عن حجم ملعب كرة قدم يستعد للمرور بالقرب من الأرض، وقالت الوكالة، بحسب "سبوتنيك"، إن النيزك الذى يصنف بأنه خطير يمكن أن يمر عبر مسار قريب من الأرض.

وأوضحت أن قطر النيزك نحو 256 مترا وأنه من المقرر أن يمر بالقرب من الأرض، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن سرعته المتوقعة يمكن أن تصل إلى نحو 3.6 كم فى الثانية، أى نحو 13 ألف كيلومترا فى الساعة.

ولفتت الصحيفة، إلى أنه رغم السرعة الهائلة لهذا النيزك إلا أنه عندما يتم مقارنتها بالسرعات القياسية للنيازك فى الفضاء فإن سرعة هذا النيزك لا تعد عالية.

وتابعت: متوسط سرعة الصخور الفضائية أثناء حركتها فى أى مكان فى الفضاء تتراوح بين 11 إلى 72 كيلومترا فى الثانية.