اكتشاف عظام سلحفاة بحرية عملاقة بواحة الفرافرة تعود لنحو 70 مليون سنة

جدة - نرمين السيد - وأكدت الجامعة، فى بيان لها، أن الاكتشاف تم من خلال فريق علمى بمركز الحفريات الفقارية بالجامعة برئاسة الدكتور جبيلى عبد المقصور بالاشتراك مع الفريق العلمى بجامعة القاهرة برئاسة كل من الدكتور محمد قرنى والدكتور وليد جمال كساب الاساتذة بقسم الجولوجيا بكلية العلوم بجامعة القاهرة.

وقال الدكتور عبدالعزيز طنطاوى، رئيس الجامعة، إن هذا الاكتشاف يعد من أهم الاكتشافات العلمية للأحياء البحرية القديمة التى كانت تعيش داخل مياه البحر "التيثي" القديم بالصحراء فى نهاية العصر "الكريتاسي"، حيث إن هذه المنطقة تحتوى على ترسيبات للبحر التيثى القديم والذى امتد لمسافات كبيرة داخل الصحراء الغربية بمصر

من جانبه، قال الدكتور جبيلى عبد المقصود مدير مركز الحفريات الفقارية بجامعة الوادى الجديد إن هذه المنطقة التى تم فيها هذا الاكتشاف والتى تحتوى على عدة دلائل تثبت أن هذه المنطقة كانت عبارة عن شاطئ قديم للبحر "التيثي" حيث يوجد بقايا لجذور وثمار نبات المانجروف الذى نما على هذا الشاطئ بالإضافة إلى وجود بقايا لسلاحف بحرية عملاقة كانت تعيش بالقرب منه ترافق العديد من الأحياء البحرية مثل الأسماك والسحالى البحرية العملاقة مثل البليسيوسورس والموزازورس والتى تربعت على قائمة السلسلة الغذائية فى هذا البحر العملاق حيث كانت من أشد المفترسات فتكا بتلك المنطقة.

وأكد أن هذا الكشف هو الأول من نوعه على مستوى مصر وذو أهمية كبيرة جدا على مستوى قارة إفريقيا، موضحا أن اكتشاف هذه السلاحف البحرية العملاقة لم يسجل إلا أعداد قليلة جدا على مستوى القارة الإفريقية، كما تصور هذه المنطقة شكل الحياة القديمة على شاطئ البحر "التيثي" القديم والذى امتد داخل الصحراء الغربية على شكل أخوار داخل اليابسة حيث المياه الهادئة والملائمة لمعيشة العديد من الاحياء البحرية، مثل السلاحف والتى كانت تميل للمعيشة بجوار الشاطئ وحول نباتات المانجروف حيث الغذاء الوفير والمياه الدافئة وأيضا التوجه لرمال الشاطئ أثناء فترات وضع البيض.

وأوضح أن اكتشاف العديد من الحفائر الفقارية للعصر الطباشيرى بالصحراء الغربية بمصر يساهم بشكل كبير فى حل الألغاز الكبيرة لشكل الحياه القديمة بقارة إفريقيا خلال هذا العصر لندرة تلك الاكتشافات لتلك القارة والتى يطلق عليها القارة المفقودة لعدم معرفة أنواع أو أشكال الأحياء البحرية أو البرية التى عاشت بها، وأن هذا الاكتشاف يظهر الأهمية العلمية للصحراء الغربية والتى تمثل أحد الفصول الهامة لقصة الحياة القديمة.