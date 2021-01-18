صور.. أزياء تتناسب مع البوت الجملى فى شتاء 2021

جدة - نرمين السيد - وتداولت أحذية البوت ذات الدرجة الغامقة من اللون الجملى خلال شتاء 2021، واختلفت أشكالها سواء كانت أعلى الركبة أو أسفلها أو الواسعة قليلا.

وتستعين الفتيات بذلك اللون فى أحذية البوت لتلائمه مع مختلف قطع الملابس، ما يزيد مرتديته أناقة وجاذبية.

ويمكن ارتداء الزى كاملا باللون الجملى مع البوت ذات نفس اللون، أو تنسيقه مع ملابس باللون الأخضر بمختلف درجاته لزيادة جاذبية الإطلالة.







ويتناسب البوت الجملى مع الجيز ويمكن اختيار ذلك لإطلالتك اليومية غير الرسمية، بينما عند رغبتك فى الحصول على إطلالة رسمية يمكن ارتداء البليزر الفضفاض أو الفستان البليزر سواء باللون الكحلى أو الأسود أو الرمادى.