بعد تصدره تويتر .. المغردون: أحمد يونس أفضل مذيع على الإطلاق

جدة - نرمين السيد - وأعلن الإعلامى أحمد يونس تصدره "تويتر" وقال: "ابدأ صباحك مع يونس التريند الأول فى مصر على تويتر حالا".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، معلقين: "أفضل مذيع راديو على الإطلاق"، "المود قمر أوى حقيقى"، "اصحى وفوق يونس فوق"، "استمتع بوقتك مع يونس"، "رقم واحد"، "يونس أفضل اختياراتك فى الصباح".

وقدمت حلقة اليوم النشرة المرورية اليومية، ومجموعة متنوعة من الأغانى، وأبرز الأخبار التى وقعت مساء أمس وصباح اليوم.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحا.