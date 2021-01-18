صور- أزياء أنيقة على طريقة الهندية مانوشى تشولار

جدة - نرمين السيد - وشاركت مانوشى فى مسابقات ملكات الجمال، وفازت يلقب "ملكة جمال العالم 2017"، وكانت الهندية السادسة التى تفوز بمسابقة ملكة جمال العالم. وتعد مانوشى أول عارضة أزياء هندية تفوز بذلك اللقب منذ آخر ملكة جمال توجت باللقب وكانت بريانكا شوبرا ملكة جمال العالم 2000. وتتمتع تشولار بإطلالاتها الأنيقة التى جعلتها تتألق فى مجال الأزياء والموضة، بالإضافة إلى حصولها على إعجاب متابعيها الذين يتخطون حاجز الـ 5 ملايين فرد عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام". وأظهرت صورها عبر إنستجرام مدى اهتمامها بالرياضة للحفاظ على رشاقتها وأنوثتها.

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