وصفات العناية بالأظافر.. تمنع كسرها وتشققها

جدة - نرمين السيد - وهناك بعض المواد والخلطات الطبيعية التى تخلصك من مشاكل الأظافر وتزيد قوتها ونموها، ويمكن إعدادها فى المنزل، منها:

-خل التفاح:

يحتوى خل التفاح على مواد مغذية مثل الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم وغيرها من المعادن التى تساهم فى نمو الأظافر وتقويتها.

ويجب مزج ملعقة من خل التفاح مع 3 ملاعق من المياه لتخفيفها، وتنقع الأظافر فيها لمدة 5 دقائق ثم غسل اليدين وترطيبها.

-عصير البرتقال:

يعد عصير البرتقال غنيا بفيتامين سى الذى يساهم فى إنتاج الكولاجين أى المكون الرئيسى لنمو الأظافر.

ويتم ذلك من خلال نقع الأظافر فى كوب صغير من عصير البرتقال لمدة 10 دقائق وتشطف الأظافر بالماء الدافئ.

-زيت الزيتون والليمون:

اشتهرت تلك الطريقة منذ قرون عدة، لاعتبار زيت الزيتون من أحد المرطبات للأظافر، كما يعرف الليمون بخصائصه المضادة للأكسدة.

يفضل خلط 3 ملاعق من زيت الزيتون مع ملعقة من عصير الليمون، وتسخين المحلول ونقع الأظافر فيه لمدة 10 دقائق ويشطف بالماء الدافئ.