بعد الرسائل الخاطئة.. سيجنال يطمئن مستخدميه بعدم اختراق خصوصيتهم

جدة - نرمين السيد - وعاد التطبيق للعمل من جديد، ولكن قدم بعض مستخدميه شكواهم لرؤية رسائل خاطئة فى محادثاتهم.

وأوضح سيجنال لمستخدميه الذى تلقوا رسائل بالخطأ، أن ذلك لا يؤثر على أمان خصوصيتهم، وسيتم إصلاح تلك الثغرات خلال تحديثات التطبيق الجديدة.

ولمسح الرسائل الواردة بالخطأ لمستخدمى هواتف أندرويد، من خلال النقر فوق القائمة فى الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة لاختيار "إعادة تعيين جلسة آمنة"، بينما مستخدمى أيفون عليهم النقر على زر "إعادة تعيين الجلسة" الموجود أسفل "الرسالة المستلمة كانت غير متزامنة"، وفقا لما جاء فى "سبوتنيك".

وشهد التطبيق إقبالا كبيرا من المستخدمين وخصوصا بعد تحديثات واتساب الجديدة التى أثارت حالة من القلق فى نفوس المستخدمين.