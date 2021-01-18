بريطانى يتخلص من 270 مليون دولار فى القمامة

جدة - نرمين السيد - سكاى نيوز عربية، نقلت عن موقع "بيزنس إنسايدر"، أن جيمس تخلص قبل سنوات من قرص صلب كان يحتوى على 7500 بيتكوين، تلك العملة الرقمية التى كانت ذات قيمة متواضعة فى سنة 2013، بينما تجاوز ثمن الواحدة منها لحظة كتابة هذه السطور حاجز الـ36 ألف دولار.

وبإجراء عملية حسابية سريعة، يكون جيمس قد رمى أكثر من 270 مليون دولار فى القمامة، بعدما ظنّ أنه حفظ نسخة احتياطية للبيانات التى لديه، وبعد الارتفاع الصاروخى الذى شهدته "البيتكوين"، طلب جيمس من مجلس بلدية مدينته فى نيوبورت بويلز، إجراء عمليات بحث فى مطمر النفايات الذى يظن أن القرص الصلب انتهى إليه.

كما قرر جيمس التبرع بـ71 مليون دولار لبلدية نيوبورت، لتوزعها على السكان فى المدينة إن عثروا على القرص الصلب، متابعا: "سيحصل كل مواطن فى نيوبورت على 239 دولار، إلا أن طلبى قوبل بالرفض، حتى أن مجلس المدينة امتنع عن لقائى فى محاولة لإقناعهم".