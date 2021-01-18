بسنت الزوهرى تستعرض آخر صيحات موضة المحجبات لصيف 2021

واستعرضت الزوهرى، خلال الحلقة آخر صيحات موضة الصيف المقبل، باختيار الفساتين الخفيفة الملونة بألوان فاتحة، لمظهر صيفى مريح محتشم، وقدمت مجموعة من النصائح لاختيار الفساتين المحتشمة التى تناسب الفتيات المحجبات.
واختارت الاستايلست، للمحجبات الفساتين المريحة بتدرجات اللون الزهرى مع حجاب أزرق وحذاء وحقيبة وحزام باللون الأبيض، أو فستانًا زهريًّا مزينًا بخطوط ونقاط باللون الأبيض مع حجاب وحذاء بكعب أبيض لمظهر شبابى مريح، والتألق بهذا التصميم الساحر فى المواسم الحارة.
أما بالنسبة للمحجبات على الشواطئ، فقالت إن ما يناسبهن القبعة القش والحجاب الزهرى وفستان أبيض ناعم مزين بمطاط فى الخصر والأكمام، وكذلك قبعة مع حجاب أبيض مزين بزهور والفستان باللون الأزرق مصمم من الجزء العلوى بأزرار وحزام ملونين.
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