بسنت الزوهرى تستعرض آخر صيحات موضة المحجبات لصيف 2021

جدة - نرمين السيد - نشرت الاستايلست بسنت الزوهرى، بعض المقاطع عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، خلال لقائها مع الإعلامية رضوى الشربينى على قناة ‏cbc سفرة، والتى تحدثت خلالها عن أحدث تصميم الأزياء والموضة لصيف 2021.





واستعرضت الزوهرى، خلال الحلقة آخر صيحات موضة الصيف المقبل، باختيار الفساتين الخفيفة الملونة بألوان فاتحة، لمظهر صيفى مريح محتشم، وقدمت مجموعة من النصائح لاختيار الفساتين المحتشمة التى تناسب الفتيات المحجبات.

واختارت الاستايلست، للمحجبات الفساتين المريحة بتدرجات اللون الزهرى مع حجاب أزرق وحذاء وحقيبة وحزام باللون الأبيض، أو فستانًا زهريًّا مزينًا بخطوط ونقاط باللون الأبيض مع حجاب وحذاء بكعب أبيض لمظهر شبابى مريح، والتألق بهذا التصميم الساحر فى المواسم الحارة.

أما بالنسبة للمحجبات على الشواطئ، فقالت إن ما يناسبهن القبعة القش والحجاب الزهرى وفستان أبيض ناعم مزين بمطاط فى الخصر والأكمام، وكذلك قبعة مع حجاب أبيض مزين بزهور والفستان باللون الأزرق مصمم من الجزء العلوى بأزرار وحزام ملونين.