عيد الغطاس.. سر تسميته وسبب شهرته بالقصب والقلقاس

جدة - نرمين السيد - ويطلق على عيد الغطاس لدى المسيحيين 3 ألقاب، منها عيد الثيؤفانيا أى عيد الظهور الإلهى وعيد الأنوار وعيد الغطاس.

ويرجع سر تسمية عيد الغطاس بهذا الاسم، إلى المعمودية بالتغطيس، التى أسسها السيد المسيح عند اعتماده فى نهر الأردن على يد تلميذه "يوحنا المعمدان".

ويتميز قداس عيد الغطاس بممارسة "صلاة اللقان" أى الصلاة على المياه حتى يتبارك بها الأفراد فى البيوت، وتلك الصلاة تقام فى 3 أيام "عيد الغطاس، عيد الرسل، خميس العهد".

ويشتهر عيد الغطاس ببعض العادات والموروثات، منها تناول القصب والقلقاس لكثرة التشابه بين تلك النباتات والمعمودية.

ويرجع سبب اختيار القلقاس فى عيد الغطاس، لكونه من النباتات التى تتم زراعتها عن طريق دفنها كاملة فى الأرض حتى تصير نباتات تصلح للطعام، وذلك تشبه المعمودية التى تشير إلى الدفن والموت والقيامة مع المسيح، كما أن بها مادة هلامية سامة مضرة للحنجرة ولكنها تتحول إلى مادة نافعة بمجرد خلطها بالماء، وهو ما يحدث للمعمد عند دخوله المعمودية أى تطهيره من الخطية.

أما سبب اختيار القصب فيعود لكونه نبات ينمو مستقيم وذلك يتشابه مع الاستقامة الروحية التى يجب أن يتحلى بها المُعمد، بالإضافة إلى أنه يتميز بغزاره سوائله الموجودة بداخله كما مياه المعمودية.