عجائب كورونا .. شاب يحبس نفسه 3 أشهر فى مطار شيكاغو دون أن يحس به أحد

جدة - نرمين السيد - ووفقا ما نقلته شبكة "بى بى سى" البريطانية، فإن إديتيا سينج، ظل فى مطار شيكاغو الدولى لمدة 3 أشهر، بسبب خوفه من كورونا.

كورونا فى أمريكا

وفى سياق متصل، أكد ممثلو الادعاء فى الولايات المتحدة إنه تم اعتقال أديتيا سينج البالغ من العمر 36 عاما يوم السبت الماضى، بعد أن طلب منه موظفو شركة الطيران إبراز هويته.

وكشفت تحريات الشرطة أن سينج وصل على متن رحلة جوية من لوس أنجلوس، إلى مطار أوهير الدولى فى 19 أكتوبر، لافتة إلى أن التقارير أفادت بأنه عثر على بطاقة الموظفين فى المطار وكان خائفًا من العودة إلى المنزل بسبب كوفيد -19، وأوضحت للقاضى أثناء التحقيق فى القضية إنه تمكن من العيش على صدقات من ركاب آخرين.