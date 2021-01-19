اغتصب 5 طالبات.. توقيف مدير كلية للفنون المسرحية فى صربيا

جدة - نرمين السيد - ووفقا لسكاى نيوز عربية، فقد أثارت هذه الاتهامات صدمة فى هذا البلد الواقع فى البلقان والذى لم تطله سابقا موجة "مى تو" المناهضة للتحرش الجنسى التى هزّت أركان هوليوود فى 2017 قبل أن تغزو العالم، حيث تشتبه الشرطة فى ضلوعه وهو مدير كليّة ومدرّس للفنون المسرحية، فى عمليات "اغتصاب وتحرش جنسى" فى حق 5 فتيات على الأقل بينهن قاصرتان، بين 2012 و2020.
وقال وزير الداخلية ألكسندر فولين لقناة "بينك" التلفزيونية: "نظن جميعا أن هذه الأمور تحصل فى بلدان أخرى، لكن ها هى تحصل لدينا، من مسؤوليتنا الكفاح لحماية الضحايا ومعاقبة المسؤولين".
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