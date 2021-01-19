صور.. البنطلون الجلد يعود للظهور فى شتاء 2021

جدة - نرمين السيد - وبرز هذا الموسم البنطلون الجلد الواسع، والذى يضيق بدءًا من منطقة الركبة وصولًا إلى الحافة والمزود بحزام معقود من الأمام، ويخفى منطقة الفخذين الممتلئة نظرًا لقصته التى لا تلتصق بالجسم، كما ظهر بألوان مختلفة مثل البنى الداكن والأسود.

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