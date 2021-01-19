صور.. كارن وازن عارضة أزياء متمردة

جدة - نرمين السيد - يتابع كارن وازن خلال منصات التواصل الاجتماعى الملايين من المعجبين، فهى أم لثلاثة أطفال، وعلى الرغم من ذلك نجد إطلالاتها تزين أسبوع الموضة بباريس 2019، بإطلالة باريسية، عبارة عن فستان من الكروهات من علامة ديور، ومعطف بنفس اللون.

كما أعطت رشاقة كارن وازن، الفرصة لكى ترتدى ما تشاء من الملابس، التى تبرز جمالها، الفساتين الفوشى بخامة الشيفون الناعمة، من دون أكمام، برقبة صغيرة، مع حزام خصر باللون الأسود.

تميزت كارن وازن بإطلالتها الساحرة والجريئة، فدائما ما تحب اختيار المجوهرات المناسبة مع إطلالاتها على الرغم من أنها تميل إلى الإطلالات الجريئة والبارزة، كما أنها الأكثر جرأة فى اعتماد صيحة الشورت.

تمردت وازن على إطلالات الجمال التقليدية، فى مشوارها نحو الأضواء حيث رغبت بأن تبدو متميزة وأنيقة وجذابة فى نفس الوقت ضمن أطر الجمال المبتكر الذى لا تنفر منه العين أو يسيء إلى ملامحها، بل على العكس، زادها ذلك لمسة جمال خلاّق ممتزج بالعصرية.