إنفوجراف: حافظ على خصوصيتك.. كيف تحذف تحديد موقعك على تويتر؟

جدة - نرمين السيد - يعانى الكثير من مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" من خاصية تحديد موقعك، ويبحث عن الطريقة الصحيحة لإلغاء تلك الخاصية منعا للوقوع فريسة لأى أعمال نصب أو سرقة ولحماية خصوصيته.





يقدم "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى طريقة حذف خاصية تحديد موقعك من موقع "تويتر". ويعد موقع التدوينات المصغرة "تويتر" منصة التواصل الاجتماعى الأكثر شهرة لتداول الأخبار من جميع أنحاء العالم، إلى جانب مشاركة الأفكار والآراء.

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