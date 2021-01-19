مايكروسوفت تستعد لإطلاق Windows 10x بتصميم مبسط

جدة - نرمين السيد - مميزات نظام Windows 10x الجديد تتمثل فى سهولة نقل التطبيقات مع وضع أكثر من نافذة لعدد من البرامج المختلفة على سطح المكتب إلى جانب بعضهما البعض، مع وجود قائمة Start فى وسط سطح المكتب.
وكشف موقع Tech Xplore، أن أهم ميزة فى نظام Windows 10x هى أن هذه النسخة مخصصة للتعامل مع الأجهزة ذات الإمكانات المنخفضة التكلفة والإمكانيات، والتى تجعل استخدامها أسهل بشكل واضح، بالإضافة إلى تصميمها المبسط الذى يساعد على استخدامها بأبسط الطرق.
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