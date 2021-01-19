فيديو.. روبوت يابانى يجرى فحوصات كورونا على 2000 عينة فى 16 ساعة

جدة - نرمين السيد - شاهد وزير الصحة اليابانى نوريهيسا تامورا، عرضا لنموذج الروبوت الذى يجرى فحوص الكشف عن فيروس كورونا، حيث يمكنه عرض النتائج خلال حوالى 80 دقيقة، بعد أن يستخدم ذراعا آلية فى أخذ عينة من الأنف.





وكشفت شركة "كاواساكى هيفى إنداستريز" المصنعة وفقا لسكاى نيوز عربية، أنه من الممكن وضع الروبوت فى حاوية عادية على متن شاحنة ونقله إلى الملاعب ومدن الملاهى وغيرها من أماكن التجمعات، متابعا الوزير: "بالنظر إلى الاتجاه العالمى، نحتاج إلى زيادة عدد من يخضعون للفحص والطلب على الفحص الوقائى فى ازدياد". ويستخدم الروبوت ذراعا آلية يحركها البشر لأخذ العينات وإجراء فحص تفاعل البلمرة المتسلسل (بى سى آر) ويمكنه إجراء فحوص على ما يصل إلى ألفى عينة كل 16 ساعة. لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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