فيديو| علماء: الأرض دارت حول محورها بسرعة غير معتادة

جدة - نرمين السيد - وبحسب التقارير العلمية، دارت الأرض حول محورها بسرعة وصفت بأنها "غير معتادة" خلال العام الماضى 2020، حيث ستتسبب هذه المشكلة فى حال ازديادها بتبعات كثيرة لم تحسم بعد.

وأولى هذه التبعات ستكون على التوقيت العالمى الذى يعمل عليه سكان الكوكب والذى يتكون حاليا من 24 ساعة، حيث ستؤدى هذه المشكلة إلى إنقاص ثانية واحدة من التوقيت العالمى فى حال استمرار سرعة دوران الكوكب حول نفسه، وهى مشكلة واحدة من بين عدة مشكلات، يمكن أن تصل إلى المشكلات البيئية، فى حال تفاقمها.

وأشار تقرير نشر فى مجلة "Le Point" الفرنسية، قبل أيام، إلى أن كوكب الأرض شهد فى العام الماضى 2020 أقصر 28 يوما على الإطلاق، وهى أقصر مدة منذ عام 1960، حيث استغرقت الأرض لإكمال دورة حول محورها مللى ثانية ونصف المللى وهى مدة أقل من متوسط المدة البالغة 86 ألفا و400 ثانية فقط.

وقال عالم الفلك فى مرصد باريس، كريستيان بيزوار: "لقد لاحظنا تسارعا فى نسق دوران الأرض حول نفسها منذ عام 2016 ولا نعرف حقا كيفية تفسير ذلك".