اكتشاف جرذان غريبة فى غينيا .. بفرو برتقالى وجناحين

جدة - نرمين السيد - وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، فإنه فى إحدى الليالى، التقطت إحدى المصائد نوعا جديدا من الجرذان، لم تسبق رؤيته من ذى قبل.

ويمتاز هذا الجرذ المكتشف حديثا بفرو برتقالى متراص، بينما يتخذ جناحاه اللون الأسود الخفيف.

وأبدى الباحث والمسؤول المختص فى الأنواع المهددة بالانقراض فى محمية الجرذ العالمية، أن اكتشاف هذا النوع الجديد بالنسبة إليه يمثل "هدف العمر" الذى ما كان يعتقد أنه سيتحقق يوما.

وأضاف المسؤول فى المحمية وهى منظمة غير ربحية تتخذ من مدينة أوستن مقرا لها (ولاية تكساس)، أن كل نوع فى الحياة له أهميته، أما الجرذ المكتشف حديثا "فهو مذهل حقا بشكله".

ويوجد أكثر من 1400 نوع من الجرذان فى العالم، ويلتحق بهذه القائمة ما يقارب عشرين جرذا فى كل سنة.

ويعرف الجرذ الجديد باسم "Myotis nimbaensis"، وهو يعيش فى قمم جبلية يصل علوها إلى الأميال فى مناطق متنوعة بيئيا من غينيا.