بالصدفة .. أمريكى يعثر على سيارته المسروقة منذ 17 عاما

جدة - نرمين السيد - من الممكن أن يتعرض أى منا إلى سرقة سيارته فإما أن يتمكن من استرجاعها أو يفقد الأمل إلى الأبد، ولكنه من الغريب أن يعثر شخص على سيارته التى مضى على سرقتها ما يقارب 17 عاما.





ووفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، تحقق الأمر الأشبه بـ المعجزة عندما قادت الصدفة مواطنًا أمريكيًا يدعى "تومى كوك" إلى العثور على سيارته المسروقة من طراز "شيفروليه كمارو" موديل عام 1969.

وكان "كوك" قد فقد سيارته فى واقعة سرقة منذ عام 2003، ولكنه بمصادفة غريبة عثر عليها بإحدى صالات السيارات والتى كان يبحث فيها عن سيارة بالموديل ذاته، وما أن رآها حتى تعرف عليها، ما دفعه إلى خوض حوار مع المسؤولين عن عرضها اكتشف خلاله عدة مخالفات تؤكد أنها سيارة مسروقة.

ولحسن الحظ كان "كوك" يحتفظ بأوراق سيارته، والتى طابق الأرقام الموجودة فيها بتلك التى وجدها فى الصالة ليتيقن أنها سيارته التى فقدها منذ 17 عامًا، وهو ما اتصل على إثره بالشرطة فورًا.

وأفادت "سبوتنيك" نقلا عن موقع "ذا درايف"، باكتشاف الشرطة أن السيارة بالفعل مسروقة وأنها بيعت أربع مرات منذ سرقتها حتى العثور عليها، متنقلة بين المشترين الذين كانوا يلجؤون إلى بيعها لعدم تأكدهم من سلامة الأوراق الخاصة بها.