نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. ازدحام أعلى الأوتوستراد والبساتين

جدة - نرمين السيد - وأشار صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، الذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، إلى أن هناك هدوءًا وانتظامًا فى حركة المرور الصباحية بجميع محافظات الوجة البحرى والقبلى.

وأوضح أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرزاق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية لوجود بعض أعمال التوسعة على عدد من القطاعات منها أعلى مناطق الأوتوستراد والبساتين، وأعلى الخصوص، بينما باقى الطرق الدائرية تعمل بشكل مرضى وطبيعى.

ولفت صابر إلى أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، لذا تعمل الحركة المرورية هناك بشكل جيد.

وأكد صابر وجود انحصار بالكثافات المرورية فى مطلع كوبرى السيدة عائشة، ومحور النصر، كما نصح بسلوك شارع مصر والسودان.

كما أن الكبارى التى تنقل الحركة المرورية إلى القاهرة والجيزة تعمل بشكل جيد ومنها كوبرى الجلاء أو الساحل أو الجامعة، فتعمل بشكل جيد ومرض.