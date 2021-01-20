صباحك ومطرحك.. من 7 الصبح مع يونس يشعل تويتر

جدة - نرمين السيد - وعلق الإعلامى أحمد يونس على احتلاله صدارة تويتر، وقال: "من 7 الصبح مع يونس.. التريند الأول فى مصر على تويتر".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، معلقين: "الله على العظمة"، "ايه العظمة دى"، "ملك الراديو".

وقدمت حلقة اليوم من صباحك ومطرحك النشرة المرورية، ومجموعة متنوعة من الأغانى، وأبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحًا.