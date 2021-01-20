صور .. معاناة عارضة الأزياء روسية منذ بداياتها

جدة - نرمين السيد - وناتاليا عارضة أزياء روسية اشتهرت فى مجال الأزياء والموضة والفن بلقب "سوبر نوفا".

كما لمع اسمها فى عالم الفن والتمثيل، وكان لها بعض المشاركات السينمائية منها ظهورها فى فيلم صراع الجبابرة، بالإضافة إلى بطولتها فى فيلم بيل دو سينور عند تجسيدها دور "آريان".

وتتميز ناتاليا بقدرتها فى الاعتماد على نفسها منذ الصغر، فعند بلوغها مرحلة المراهقة ساعدت والدتها فى بيع الفاكهة بالشارع وبعد فترة أقامت كشكا مخصصا له، لسد احتياجات الأسرة وخصوصا بعد مغادرة والدها المنزل.

وتألقت فى عالم الأزياء والموضة لإطلالاتها الأنيقة الجذابة، التى تزداد عند ارتدائها اللون الأسود، وتنال به إعجاب متابعيها الذين تخطوا حاجز الـ 2 مليون متابع.