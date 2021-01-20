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صور .. أزياء لمقابلات العمل الرسمية

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إيرينى بهجت 2021-01-20 09:34 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - وتعد البدلة الرسمية أو البليزر من أفضل الاختيارات التى تظهر بها الفتاة حتى تحصل على مظهر يتلائم مع أجواء مقابلات العمل الرسمية، لانعكاس انطباع جيد.

موضة

ويمكن ارتداء الفساتين عند الذهاب لمقابلة العمل، ولكن الموديل الميدى بالقصة المستقيمة يمكن إضافة قطعة تشعرك بالدفء لذلك يمكن تنسيقه مع بليزر أو معطف لمظهر أنيق.

موضة
موضة

وتستعين البعض بموديل التنورة فى مقابلة العمل، حيث يمكن اختيار الموديل بالقصة المسقيمة أو المنفوشة أو الماكسى ولكن بطريقة تمنح المظهر الأنيق.

موضة

وللمحجبات يمكن ارتداء البليزر مع بلوزة وبنطلون واسع أو اختيار قميص بسيط مع بنطلون كلاسيكى.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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