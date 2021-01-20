صور .. أزياء لمقابلات العمل الرسمية

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جدة - نرمين السيد - وتعد البدلة الرسمية أو البليزر من أفضل الاختيارات التى تظهر بها الفتاة حتى تحصل على مظهر يتلائم مع أجواء مقابلات العمل الرسمية، لانعكاس انطباع جيد.
ويمكن ارتداء الفساتين عند الذهاب لمقابلة العمل، ولكن الموديل الميدى بالقصة المستقيمة يمكن إضافة قطعة تشعرك بالدفء لذلك يمكن تنسيقه مع بليزر أو معطف لمظهر أنيق.
وتستعين البعض بموديل التنورة فى مقابلة العمل، حيث يمكن اختيار الموديل بالقصة المسقيمة أو المنفوشة أو الماكسى ولكن بطريقة تمنح المظهر الأنيق.
وللمحجبات يمكن ارتداء البليزر مع بلوزة وبنطلون واسع أو اختيار قميص بسيط مع بنطلون كلاسيكى.
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