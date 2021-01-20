جدة - نرمين السيد - ومودبيم، سوار مصنعة من السيليكون الذى يعتقدها البعض بأنها مخصصة لتتبع معدل ضربات القلب أثناء ممارسة الرياضة ولكنها خصصت لمراقبة الحالة النفسية للموظف.
ويتصل ذلك السوار بتطبيق فى الهاتف المحمول، كما يحتوى على زرين واحد أصفر والآخر أزرق، وتقوم فكرته على أن يضغط الموظف على الزر الأصفر إذا كنت يشعر بالسعادة وعلى الأزرق إذا كان حزينا، وفقا لما جاء فى "بى بى سى".
وتساعد تلك الفكرة الشركات المهتمة بمتابعة الحالة النفسية لموظفيها العاملين من المنزل، لأجل استمرار الاتصال المديرين معهم ومعرفة مدى قدرتهم على التكيف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سوار جديد يكشف للمديرين عن الحالة النفسية لـ الموظفين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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