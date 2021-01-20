سوار جديد يكشف للمديرين عن الحالة النفسية لـ الموظفين

جدة - نرمين السيد - ومودبيم، سوار مصنعة من السيليكون الذى يعتقدها البعض بأنها مخصصة لتتبع معدل ضربات القلب أثناء ممارسة الرياضة ولكنها خصصت لمراقبة الحالة النفسية للموظف.

ويتصل ذلك السوار بتطبيق فى الهاتف المحمول، كما يحتوى على زرين واحد أصفر والآخر أزرق، وتقوم فكرته على أن يضغط الموظف على الزر الأصفر إذا كنت يشعر بالسعادة وعلى الأزرق إذا كان حزينا، وفقا لما جاء فى "بى بى سى".

وتساعد تلك الفكرة الشركات المهتمة بمتابعة الحالة النفسية لموظفيها العاملين من المنزل، لأجل استمرار الاتصال المديرين معهم ومعرفة مدى قدرتهم على التكيف.