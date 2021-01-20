الصين تطلق قمرا صناعيا جديد لـ الاتصالات المتنقلة

جدة - نرمين السيد - وذكرت الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء فى بيان، أن القمر الصناعى "تيانتونج 1-03" تم إطلاقه الساعة 12:25 صباحا بتوقيت بكين، على متن الصاروخ الحامل "لونج مارش-3 بى"، ودخل المدار المخطط له بنجاح.

وأضافت الأكاديمية أن القمر الصناعى هو نظام اتصالات متنقلة عبر الأقمار الصناعية، تم تطويره وبناؤه بشكل مستقل فى الصين.

وسينشئ القمر "تيانتونج 1-03"، شبكة متنقلة مزودة بمرافق أرضية لتقديم خدمات اتصالات متنقلة فى جميع الأحوال الجوية والأوقات وتتسم بالاستقرار والموثوقية مثل الصوت والرسائل القصيرة والبيانات للمستخدمين فى الصين والمناطق المحيطة بها والشرق الأوسط وأفريقيا والمناطق الأخرى ذات الصلة، وكذلك غالبية المناطق البحرية فى المحيطين الهادى والهندى.