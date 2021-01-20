أزياء للمحجبات وملابس محتشمة فى شتاء 2021

جدة - نرمين السيد - استعرضت الفاشونستا شيرين أنور، آخر صيحات الموضة فى فصل شتاء 2021، بخيارات محتشمة مناسبة للمحجبات، واقترحت عددًا من التنسيقات بأساليب متنوعة ونصائح للبنات فى فصل الشتاء والمناسبات.





وترى شرين أنور، أن الكثير من الشابات تعتمدن على ارتداء البلوفرات بشكل يومى فى فصل الشتاء "كاجوال بسيط"، وظهرت وهى ترتدى بلوفر طويلًا مع بنطلون جينز أبيض وحجاب زهرى مع حذاء أبيض.

وفى إطلالة أخرى، ارتدت بلوفر بنى وبنطال كاروهات ومعطف بنى، والمظهر الثالث وهو حيادى، واقترحت ارتداء بنطال جينز أزرق وبلوفر أحمر، بجانب الحجاب الأبيض واللون الأسود. أما الصيحات الحديثة فى ملابس المحجبات المحتشمة، برزت شرين أنور صيحة المعطف الطويل فى شتاء 2021، والإطلالة بمعطف من الصوف الطويل بمختلف ألوانه مع الحجاب والاكسسوارات لمظهر شبابى مفعم بالأنوثة وبسيط ويومى.

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