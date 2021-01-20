حديقة حيوان ببنجلاديش تلجأ للأغنام لإنقاذ وحيدة قرن من الاكتئاب

جدة - نرمين السيد - وتهدف إدارة حديقة الحيوان لإرسال 2 من الأغنام للبقاء مع كانشى وحيدة القرن المتواجدة بالحديقة فى محاولة للتوفيق بين الأنواع المختلفة لإبعادها عن الشعور بالاكتئاب فى ظل بقائها وحيدة. وتعيش كانشى وحيدة فى حديقة الحيوان الوطنية ببنجلاديش، بعد تعثر عدة محاولات لإيجاد رفيق لها فى ظل تفشى فيروس كورونا المستجد.

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