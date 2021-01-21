جدة - نرمين السيد - ذكرت صحيفة آرت المعنية بمتابعة الحركة الفنية والثقافية فى أوروبا، أن عددا من المتاحف والمؤسسات الفنية المغلقة فى أوروبا، بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد، تحولت إلى مراكز للتطعيم ضد الفيروس.





وأوضحت الصحيفة أنه من بين المتاحف التى تحولت لمراكز للتطعيم، "متحف لندن للعلوم"، و"متحف بلاك كنترى ليفينج" BLCM فى مدينة "دادلى" الصناعية فى بريطانيا. وأضافت أن "متحف ثاكراى للطب" فى ليدز بمقاطعة "يوركشاير" فى المملكة المتحدة، تفوق على المتحفين السابقين، حيث وفر مساحة لتلقى التطعيمات فى ديسمبر الماضى، حيث يقع المتحف فى مكان مناسب بجوار مستشفى سانت جيمس. وفى إيطاليا، أوضحت الصحيفة أن قلعة "ريفولى" فى مدينة "تورينو" تشترك مع مسؤولى الصحة فى المدينة لتقديم التطعيمات فى صالات العرض الفسيحة فى الطابق الثالث، ليستمتع متلقو اللقاح باللوحات الجدارية للفنانة السويسرية "كلوديا كونت" المعروضة فى هذا الطابق. وتوقعت انضمام متاحف أخرى محتملة فى جميع أنحاء العالم، منها فرع متحفى "لودر للفنون" و"تايلور" للفنون فى نيوجيرسى فى الولايات المتحدة، فضلا عن جامعة "كونيز" وعدد من المنتجعات الفاخرة فى لاس فيجاس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صحيفة آرت: متاحف أوروبا المغلقة تتحول لمراكز تطعيم ضد كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.