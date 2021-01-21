صور .. الأسود يليق بك ويزيدك جمالا

جدة - نرمين السيد - وتبحث الكثير من الفتيات عن اللون الأسود فى الملابس ويخترنه ضمن الإطلالات التى تناسب العمل، حيث من الممكن اختيار بليزر باللون الأسود مع توب أو بلوفر نفس اللون، وارتداء بنطلون أسود قماش أو جلد أو جينز فاتح.

ولكن عند الرغبة فى الحصول على إطلالة بسيطة يمكن اختيار فستان أسود أنيق مع جاكيت جلد على الأكتاف وحزام أسود عند الخصر، أو تنسيق تنورة قصيرة بالأسود مع توب بنفس اللون.

وتعتبر الجمبسوت من القطع، التى يمكن تنسيقها فى أشكال مختلفة، إذ يمكن اختيار الجمبسوت الجينز السوداء لإطلالة كاجوال نهارية، أما إن كنت تريدين إطلالة كاجوال أنيقة فيمكنك اختيارها من القماش، وتنسيقها مع جاكيت جينز وحذاء ذو كعب عالى.