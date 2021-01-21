مريض يحصل على وضع دبلوماسى لإنقاذ حياته

جدة - نرمين السيد - قال مسؤولون فى بولندا إن بلادهم ربما تمنح رجلا فى حالة غيبوبة، وضعا دبلوماسيا بعد نزع جهاز دعم الحياة عنه فى بريطانيا، سعيًا إنقاذ حياته بإبعاده عن سلطة القضاء البريطانى.





وكان قد هاجر الشخص المذكور ويدعى "آر إس" وهو مواطن بولندي، إلى بريطانيا، منذ أكثر من عقد، وتعرض فى نوفمبر الماضى، لنوبة قلبية استمرت لمدة 45 سببت له ضررا خطيرا فى المخ لا يمكن معالجته، وذلك وفقًا للتقرير الصحى الصادر عن مستشفى بمنطقة "بليموث".

ومنح السلاطت البريطانية إذنًا قضائيا للمستشفى برفع جهاز دعم الحياة عن الرجل، وهو ما تم بالتوافق مع زوجته وأطفاله.

وذكرت وكالة الأنباء البولندية، أنه تم رفع الجهاز عنه الأسبوع الماضى للمرة الرابعة، وثم أعيد توصيله بعدها بأيام.

وأرسل مارسين واركول، نائب وزير العدل، خطابًا إلى الخارجية البولندية، مفاده أنه إذا مُنِحَ الرجل وضعًا دبلوماسيًا، فإن ذلك من شأنه إبعاده عن الاختصاص القضائى للمحاكم البريطانية، مما سيتيح له طلب علاج مناسب لحالته.