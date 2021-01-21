صور .. ملابس شتوية أنيقة لـ التشيكية أندريا بيزديكوفا

جدة - نرمين السيد - ولم تقتصر موهبة أندريا على عروض الأزياء فقط، بل تعد راقصة ولاعبة وعارضة أزياء تشيكية. وشاركت تشيكوفا فى مسابقات ملكات الجمال وفازت بلقب ملكة جمال التشيك 2016، كما مثلت الجمهورية التشيكية فى ملكة جمال الكون 2016. وتتميز أندريا بإطلالاتها الجذابة فى مجال الأزياء والموضة، حيث تتمتع بقوام أنيق وبإطلالة جذابة.

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