خطوات تخلصك من اتساع مسام الجلد: بشرة أكثر شبابا

جدة - نرمين السيد - وتلعب المسام دورا مهما فى إيصال العرق والزيوت إلى سطح الجلد، كما تحتوى المسام على غدد دهنية وبصيلات الشعر، وتفرز الغدد الدهنية التى تحافظ على ترطيب البشرة.

وهناك بعض النصائح التى تساعد فى تقليص المسام الواسعة حتى تصبح البشرة أكثر شبابا، وفقا لموقع "برايت سايد"، منها:

-عدم لمس الوجه:

يفضل عدم لمس الوجه حتى لا تنتقل البكتيريا بسهولة إلى مسام البشرة، وفى حالة وضع المكياج يجب استخدام الفرش المخصصة.

-غسل الوجه واستخدام المنظفات المناسبة:

أوصى بعض الأطباء بغسل الوجه مرتين فى اليوم واحدة الصبح وأخرى قبل النوم.

-وضع كريمات واقية للشمس:

ينصح أن يكون الواقى عنصرا أساسيا فى روتين العناية بالبشرة، فهو يقلل اتساع المسام والحماية من أشعة الشمس والحفاظ على نضارة البشرة.

-تقليل منتجات الألبان:

الإفراط فى تناول منتجات الألبان قد يتسبب فى إصابة الوجه بالبقع وتهيج الجلد، لذا يلعب النظام الغذائى دورا مهما فى العناية بالبشرة.