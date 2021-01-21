جوجل تطرح ميزة لأنظمة أندرويد .. تطيل من عمر البطارية

جدة - نرمين السيد - وتساعد ميزة "هايبرنايشن" فى تقليل حجم التطبيقات غير المستخدمة، حتى لا تستهلك سعة التخزين أو بطارية الهواتف الذكية، وفقا لموقع "جى إس إم آرينا".

كما تتمتع ميزة "الإسبات" بتقليل ذاكرة التطبيقات الغير مستخدمة، ويتم توفير تلك الميزة لدى الأجهزة، التى تعمل بنظام "أندرويد" بجميع أجهزته.

وتساهم الميزة فى تحرير المساحات المستغلة للتطبيقات غير المستخدمة دون حذفها.