جدة - نرمين السيد - ووفقا لموقع GSMArena، ستقوم الشركة المصنعة الكورية الجنوبية، بإطلاق هذه الهواتف من نوع "جالاكسى إس 21" ولكن بخدمة الجيل الرابع (4G) وبأسعار معقولة. وسيتم القيام بذلك فى المناطق التى لا تزال لا تتوفر على تقنية "5G"، الخاصة بأحدث شبكات الهاتف المحمول. وكانت الشركة أعلنت خلال هذا الأسبوع، عن الطراز الجديد لهذا الجيل الجديد من الهواتف المحمولة، من نوع "سامسونج جالاكسى إس 21" وأنه سيتم بيعه ابتداء من 29 يناير الجارى، بقيمة 849 يورو (1 يورو يعادل 1.22 دولار أمريكى)، وهو أقل بـ 200 دولار أمريكى من هاتف "إس 20" الذى أصدرته العام الماضى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصدار نسخة خاصة لـ هاتف جلاكسى إس 21 من الجيل الرابع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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